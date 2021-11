Die Universität Erlangen Nürnberg lässt wegen der angespannten Corona-Lage nur noch genesene und geimpfte Studierende in den Hörsaal. «Studierende mit einem Non-2G-Status können nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen, den Inhalten allerdings online folgen», teilte die Uni am Freitag auf ihrer Homepage mit. Darüber hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Die Regelung soll von kommendem Montag an gelten - mit einer Übergangsfrist bis zum 22. November.

Am Dienstag soll die 2G-Regel in Bayern flächendeckend eingeführt werden, wie das Gesundheitsamt München am Freitag mitteilte. Wer ab dem 16. November in ein Restaurant gehen will oder in einem Hotel übernachten will, benötigt einen Impf- oder Genesungsnachweis. "Die aktuelle Lage ist höchstdramatisch und besorgniserregend", sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). "Nur mit konsequenten Zutrittsbeschränkungen wie 2G kann es uns gelingen, unser Gesundheitssystem vor einer noch dramatischeren Belastung zu schützen."