Auf der B2 zwischen Nürnberg und Heroldsberg ist es am Montagnachmittag (22. November 2021) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei Mittelfranken mitteilte, sind zwei Autos frontal zusammengestoßen.

Gegen 15 Uhr war eine 28-Jährige von der Anschlussstelle Nürnberg-Nord der A3 kommend auf der B2 unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Mann mit seinem Wagen die Bundesstraße in Richtung Nürnberg. Auf Höhe des Wasserwerks bei Heroldsberg kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Tödliche Kollision auf B2 im Kreis Erlangen-Höchstadt: Autofahrer kommt ums Leben

Das Auto des Mannes wurde nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb. Die 28 Jahre alte Frau im anderen Fahrzeug wurde leicht verletzt. Zwei Kleinkinder, die sich ebenfalls in ihrem Auto befanden, blieben unverletzt.

Die Bundesstraße blieb bis etwa 19 Uhr aufgrund der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Heroldsberg, Großgeschaidt und Kalchreuth sowie die Feuerwehrunterstützungsgruppe und zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls vor Ort.

Die Polizei Erlangen-Land führt die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Sachverständiger hinzugezogen.