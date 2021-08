Am Sonntag (15.08.2021) hat sich in Kalchreuth, Kreis Erlangen-Höchstadt, ein schwerer Zusammenstoß ereignet. Laut Bericht der Polizei Erlangen-Land wollte ein Autofahrer am Ortseingang von Käswasser links in die Straße "Kaufleite" abbiegen.

Dabei übersah er jedoch einen Motorradfahrer, der ihm entgegenkam. Der Mann stieß mit seiner Harley-Davidson gegen das Auto und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Uniklinik Erlangen.

Das Motorrad wurde stark beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 6.000 Euro.

