Im morgendlichen Berufsverkehr ist es in Erlangen zu einem Aufsehen erregenden Unfall gekommen. In der Nürnberger Straße verlor ein Autofahrer am Donnerstag (9. Dezember 2021) gegen 7 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus der Erlanger Stadtwerke zusammen. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken inFranken.de.

Auto kracht bei Unfall in Erlangen in Bus - Passantin hilft verletztem Busfahrer

Fünf Menschen erlitten infolge der Kollision Verletzungen - darunter der Unfallverursacher und der Busfahrer. Während sich die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Erlangen um den mittelschwer verletzten Autofahrer kümmerten, half eine Passantin dem Fahrer des Stadtbusses. Die gelernte Intensiv-Schwester erlebte den Unfall aus nächster Nähe, wie Thomas Heideloff vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) inFranken.de mitteilt. Der Rettungsdienstleiter des Kreisverbands Erlangen-Höchstadt lobt den Einsatz der Frau.

"Sie war zu Fuß unterwegs und hat auf einmal einen Knall gehört", berichtet Heideloff. "Sie hat den Busfahrer versorgt. Das hat sie klasse gemacht." Der Rettungsdienst brachte den Fahrer des städtischen Linienbusses kurz darauf ins Universitätsklinikum. Nach Angaben des Polizeipräsidiums war er infolge des Verkehrsunfalls leicht verletzt worden. Der mittelschwer verletzte Autofahrer kam ebenfalls ins Krankenhaus. Unter den Fahrgästen des Busses gab es drei Leichtverletzte. Sie alle ließen sich der Polizei zufolge ambulant behandeln.

Weil die Integrierte Leitstelle Nürnberg anfangs von einem größeren Unfallausmaß ausgegangen war, waren gleiche mehrere Rettungswagen des Roten Kreuzes im Einsatz. Zusätzlich wurden jeweils ein Notarzt aus Erlangen und Forchheim alarmiert. Auf seiner Facebook-Seite bedankt sich der BRK-Kreisverband Erlangen-Höchstadt unterdessen für die vorbildliche Unterstützung durch die Ersthelferin. "Herzlichen Dank an die zu Fuß vorbeikommende Intensiv-Schwester aus einer Erlanger Klinik, die sofort die Betreuung eines der Verletzten übernommen hat!"

