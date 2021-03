Rennradfahrer kracht in Autotüre, als Fahrer sie öffnete: Dieser Unfall ist am Freitag (12.03.20201) in Buckenhof im Landkreis Erlangen passiert. Wie die Polizei berichtet, musste ein 32-jähriger Autofahrer in der Gräfenberger Straße, kurz nach dem Parkplatz der Firma „Der Beck“, anhalten, um seine hintere linke Fahrzeugtüre richtig zu schließen.

Als er sie öffnete, übersah er einen 21-jährigen Rennradfahrer. Dieser konnte der Türe nicht mehr ausweichen und prallte dagegen. Durch den anschließenden Sturz zog er sich massive Verletzungen im Gesicht zu.

Kreis Erlangen: Rennradfahrer knallt in Autotüre - zu diesem Trick raten Experten

Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Weder am Auto noch am Rennrad entstand ein Sachschaden.

Damit solche Unfälle vermieden werden, raten Experten zum sogenannten "holländischen Griff" - und er ist einfach.