Auto auf Abwegen: 57-jähriger Fahrer bringt Menschen in Gefahr. Am Dienstag (12. Januar 2021) gingen bei der Erlanger Polizei gegen 15.30 Uhr mehrere Mitteilungen über ein Fahrzeug ein, das offensichtlich unkontrolliert im Stadtwesten unterwegs war. In der Möhrendorfer Straße kam es zu Gefährdungen von Fußgängern, berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Demnach mussten sich Fußgänger teilweise durch "beherzte Sprünge" vor einem schwarzen Opel in Sicherheit bringen. Im Weiteren wurde ein Lichtmast angefahren und mindestens ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Auch kam es wiederholt zum Befahren der Gegenfahrspur sowie zum Befahren von Geh- und Radwegen. Den alarmierten Polizeistreifen gelang es in der Schallershofer Straße schließlich, das Auto anzuhalten.

57-Jähriger kommt ins Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Am Steuer saß ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Der Mann war allein in seinem Fahrzeug unterwegs. Der Fahrer wurde nach ärztlicher Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Irrfahrt sind bislang unklar. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde dem 57-Jährigen in der Klinik eine Blutprobe entnommen.

Am Opel, dem geparkten Auto und dem Laternenmast entstand jeweils Sachschaden. Weitere Beschädigungen sind bei der Polizei bislang nicht bekannt. Nach derzeitigen Stand wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Die Ermittler der Polizei haben ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen sowie involvierte Personen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen unter der Telefonnummer 09131/760-114 in Verbindung zu setzen.

Nahe Erlangen ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Auf glatter Straße verlor ein 22-Jähriger die Kontrolle über seinen Leihwagen und krachte in ein Grundstück. Das neuwertige Auto brannte fast vollständig aus.

Symbolfoto: Pink Badger/Adobe Stock