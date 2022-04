A73 bei Erlangen : Junge Frau schleudert bei Unfall mit Auto über Fahrbahn

: Junge Frau schleudert bei mit Auto über Feuerwehr Baiersdorf und Polizei Erlangen schildern Einsatz

und schildern Einsatz Ersthelfer kommen Unfallfahrerin zu Hilfe - darunter ein Arzt

kommen Unfallfahrerin zu Hilfe - darunter ein Frau muss ins Krankenhaus gebracht werden

Auf der A73 bei Erlangen hat sich am Dienstagabend (5. April 2022) ein Unfall ereignet, der den Einsatz von Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei auslöste. Eine 27-jährige Autofahrerin geriet in der "Heinleinkurve" mit ihrem Auto in die Leitschutzplanken und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen. Die Feuerwehr Baiersdorf war beteiligt und schildert, dass ein zufällig anwesender Arzt zur Hilfe kam.

Unfall auf A73 bei Erlangen: Auto schleudert über drei Fahrspuren und kommt an Leitplanke zum Stehen

Um 19.50 Uhr wurde die Feuerwehr Baiersdorf zu dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Baiersdorf-Nord und Möhrendorf alarmiert. Wie die Feuerwehr in einem Bericht schildert, war zuvor ein Auto mit der Fahrerseite in die Mittelleitplanke geraten, wurde dann quer über alle drei Fahrspuren geschleudert, bis es frontal gegen die rechte Leitplanke prallte.

Als die Feuerwehr eintraf, hatte die Fahrerin ihr Auto bereits eigenständig verlassen können. Dies geschah laut Feuerwehr mit Unterstützung von Ersthelfern und einem Arzt des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, der zufällig vorbeigekommen war. So konnte sie im Rettungswagen untersucht und daraufhin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, fügt die Polizei hinzu. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs durch den Abschleppdienst sperrte die Feuerwehr Baiersdorf die mittlere und die rechte Spur, "lenkte den Verkehr mithilfe des bei der Feuerwehr Wellerstadt stationierten Verkehrssicherungsanhängers einspurig an der Unfallstelle vorbei und leuchtete den Bereich aus".