Unfall und Vollsperrung auf der A3: Am Dienstagabend (01.06.2021) kam es auf der A3 in Baustellenbereichen um das Autobahnkreuz Fürth/Erlangen zu sieben Unfällen. Den Anfang machte ein Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen. Wie die Verkehrspolizei Erlangen mitteilte, geschah der Unfall gegen 19.45 Uhr direkt auf Höhe der Anschlussstelle Erlangen-West.

Der Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger musste abbremsen, da es sich vor ihm staute. Offenbar hatte dies der Lastwagenfahrer hinter ihm zu spät bemerkt und fuhr trotz Vollbremsung und Ausweichversuch in das Heck des Transporters. Ein weiterer Kleintransporter hinter dem Laster schaffte es ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und prallte wiederum auf den Lastwagen.

Unfall auf A3: Lastwagen prallt auf Kleintransporter

Der 39 Jahre alte Fahrer des hintersten Fahrzeugs wurde bei dem Aufprall am Kopf verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie Bilder von der Unfallstelle zeigen, war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, kam laut Polizei aber nicht zum Einsatz.

Die A3 musste für etwa drei Stunden in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt werden. Dabei kam es im Rückstau zu zwei kleineren Folgeunfällen. Der Verkehr wurde während der Bergungsarbeiten über die Anschlussstelle umgeleitet. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort.

Gegen 22.50 Uhr kam es ebenfalls im Baustellenbereich, jedoch in der Gegenrichtung kurz nach der Anschlussstelle Höchstadt-Ost zu einem weiteren Unfall. Ein Fahrzeug geriet dabei in die Baustelleneinrichtung. Warnbaken und Verkehrsschilder verteilten sich über die gesamte Fahrbahn und fünf nachfolgende Autos wurden beschädigt, weil sie über die herumliegenden Teile fuhren. Der eigentliche Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Zuletzt prallte um 03.00 Uhr morgens ein 21-Jähriger mit einem Kleintransporter gegen die Leitplanke am Kreuz Fürth/Erlangen in Richtung Regensburg. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer für den Unfalltag kein handschriftliches Kontrollblatt ausgefüllt hatte. Für den Vortag war eine Lenkzeit von 13 Stunden eingetragen - innerhalb von 48 Stunden hatte der junge Mann mehr als 2.000 Kilometer zurückgelegt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Beamten ordneten dem 21-Jährigen ausreichend Ruhezeit an.