Unfall auf A3 im Landkreis Erlangen-Höchstadt

Lastwagen kommt von Fahrbahn ab und kippt um

20,5 Tonnen Bananen werden umgeladen

Lkw-Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus

Rechte Fahrbahn der A3 bis Freitagmittag (18.12.2020) gesperrt

Lkw-Unfall auf A3: Bananen-Laster kommt von Fahrbahn ab und kippt um. Auf der A3 bei Wachenroth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist ein Sattelschlepper am frühen Freitagmorgen (18. Dezember 2020) von der Fahrbahn abgekommen und in eine Baugrube gestürzt. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Zur Bergung des Lastwagens ist die rechte Fahrspur bis zum Mittag gesperrt.

Unfall auf A3 im Landkreis Erlangen-Höchstadt: Lkw-Fahrer (33) verletzt

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen berichtet, war der 33 Jahre alte Kraftfahrer um 0.50 Uhr mit einem Kühlauflieger, beladen mit 20,5 Tonnen Bananen, auf der A3 unterwegs. Nach der Rastanlage Steigerwald-Süd verlaufen in der dortigen Baustelle die linke und rechte Fahrspur in Richtung Regensburg baulich getrennt. In diesem Bereich geriet der Lkw zunächst nach links in den Grünstreifen und pflügte diesen laut Polizei auf mehrere Hundert Meter um.

Dem Brummifahrer gelang es schließlich gegenzulenken. Dabei schaukelte sich das Fahrzeug aber auf. Der Bananen-Laster kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach mehrere Felder der Betonschutzwand. Letztlich kippte das Fahrzeug um und kam 1,5 Meter tiefer in der Baugrube auf der Seite zum Liegen.

Der 33-jährige Fahrer kam mit leichten Kopfverletzungen und Rippenbrüchen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt der Polizei zufolge bei mindestens 55.000 Euro.

Bergungsarbeiten: A3 noch bis 12 Uhr gesperrt

Die Fracht, mehr als 20 Tonnen Bananen, musste per Hand entladen werden, berichtet die Agentur News5. Die Mitarbeiter eines Bergungsunternehmens mussten die Kartons demnach aus dem Auflieger heraustragen.

Für die Bergungsarbeiten ist die rechte Fahrspur ab Rastanlage Steigerwald-Süd bis kurz vor der Anschlussstelle Höchstadt-Nord voraussichtlich noch bis 12 Uhr gesperrt.

