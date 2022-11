In der Nacht von Donnerstag (10. November 2022) auf Freitag (11. November 2022) ist gegen 0.40 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Höchstadt an der Aisch auf der Lerchenstraße in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei einen großen Steinquader überfahren.

Weil bei der Kollision die Ölwanne aufgerissen wurde, "ergoss sich das Motoröl strahlenförmig über die dortigen Büsche". Laut der Polizeiinspektion Höchstadt prallte der Pkw im Anschluss gegen eine Straßenlaterne, die bodentief abgerissen wurde und quer auf die gesamte Fahrbahn fiel. Hierbei lösten beide Airbags aus. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in eine unbekannte Richtung.

Gegen Straßenlaterne geprallt und Ölwanne aufgerissen - Unfallverursacher in Höchstadt gesucht

Ein Anwohner hatte den Unfall gehört und begab sich daraufhin zur Unfallstelle. Durch den Anwohner konnte verhindert werden, dass weitere Fahrzeuge auf das Hindernis, welches durch die Straßenlaterne verursacht wurde, auffuhren.

Unter Einbindung der Freiwilligen Feuerwehr Höchstadt wurde die Straße gesperrt und die Straßenlaterne von der Straße geräumt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen.

