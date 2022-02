Im Landkreis Nürnberger Land ereignete sich am vergangenen Dienstag (01.02.2022) eine gefährliche Karambolage. Eine 54-Jährige unterschätzte die Wetterverhältnisse und kam mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab.

Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Höchstadt mitteilt, war die Fahrerin auf der Staatsstraße 2236 von Schnaittach Richtung Eckenhaid unterwegs. Dabei ließ sie erhöhte Rücksicht beim Fahren auf Schnee und Matsch außer acht und verlor kurzerhand die Kontrolle über ihren Wagen.

Schnaittach: Doppelt in Leitplanken geknallt – Auto erleidet Totalschaden

Dieser geriet ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrbahn, bis er in die Leitschutzplanke knallte. Durch die enorme Wucht wurde der Wagen wieder zurückgeschleudert und prallte auch noch in die Leitschutzplanke der anderen Fahrbahn. Nach gut 20 Metern kam das Fahrzeug dann zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug selbst erlitt einen Totalschaden im Wert von rund 20.000 Euro. An den Leitschutzplanken entstand ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich. Da es bei dem Unfall zu einer Verletzung der Fahrerin kam, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Die Polizei bittet die aktuellen Wetterumstände niemals zu unterschätzen und mit erhöhter Vorsicht zu fahren.