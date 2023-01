Erlangen vor 19 Minuten

Autobah-Unfall

Unfall A3 bei Erlangen: Lkw kippt zur Seite -Autobahn zeitweise voll gesperrt

Auf der A3 hat es am Donnerstagabend (05.01.2023) einen Unfall gegeben. Ein Lkw, der in Richtung Regensburg unterwegs war, ist zur Seite gekippt und versperrte damit die Fahrbahn. Die A3 war bis in die frühen Morgenstunden des Freitags (06.01.2023) voll gesperrt.