Tierheim Erlangen: Hund Thorin in Baby-Klappe für Tiere "entsorgt"

Beigelegter Brief führt Tierheim-Leiterin zu Frauchen

"Ganz putzig": Eigenwilliger Mischling Thorin sucht neues Zuhause

Im Tierheim Erlangen sitzt Mischlingshund Thorin seit Anfang Dezember 2021. Die Tierschützer des Heims fanden ihn in der Fundbox, einer Art Babyklappe für Tiere am Eingang der Einrichtung, wie Leiterin Karola Eckert gegenüber inFranken.de erklärt. Auch einen Brief hatte sein Frauchen beigelegt.

Hund "Thorin" aus Tierheim Erlangen mit Brief abgegeben - Leiterin macht Frauchen ausfindig

"Hallo Allerseits, mein Name ist Thorin. Ich wurde einfach in der Fundhütte des Tierheims (ist so'ne Art Babyklappe für Tiere) 'entsorgt', da ich meiner Familie zu unbequem wurde. In meiner früheren Familie gab es aber auch immer viele Menschen und es gab wenig Möglichkeiten für mich zur Ruhe zu kommen", schreibt das Tierheim Erlangen auf Facebook. Letztlich habe sie die Besitzerin von "Thorin" ausfindig machen können, erzählt Eckert.

"Sie ist eine alleinerziehende Mutter mit psychischen Problemen, die ihn nach eigener Aussage schon von klein auf hatte", sagt Eckert. Thorin habe griechische Eltern. "Die Besitzerin war letztlich einfach überfordert und mit den Kindern und dem Hund hat es wohl in dem Fall nicht geklappt." Der Mischling sei zwar "Fremden gegenüber erst misstrauisch, aber ganz putzig, wenn er jemanden erstmal kennt", so Eckert.

Das Tierheim Erlangen wünscht sich für Thorin nun ein neues Zuhause, am besten bei einer Einzelperson mit Hundeerfahrung. "Das wäre super, weil Thorin recht dominant ist und jemanden braucht, der ihm zeigt, wer der Chef ist", sagt Eckert und lacht. Bei einer Familie soll er nach den vorherigen Erfahrungen erst einmal nicht unterkommen. Thorin brauche zwar Auslauf, aber nicht zwangsläufig ein Haus mit Garten. Der Hund aus dem Tierheim Erlangen könne auch "gut in einer Wohnung leben".

Wer Thorin kennenlernen möchte, kann sich beim Tierheim Erlangen unter 09131 207788 oder unter info@tierheim-erlangen.de melden.