Höchstadt vor 51 Minuten

Familienstreit

Streit eskaliert: Mann (22) rastet aus und droht damit, Häuser anzuzünden

Zu einem folgenreichen Familienstreit ist es am Mittwoch (15. Februar 2023) in Höchstadt gekommen. Ein Mann geriet in Rage, bedrohte seine Mutter und eine Nachbarin und drohte sogar damit, Wohngebäude anzuzünden.