Straßenbahn "schwimmt mit den Autos mit"

Sie ist 26 Kilometer lang, wovon sechs Kilometer auf Herzogenauracher Stadtgebiet verlaufen. Sie kostet 372 Millionen Euro, wovon nach Abzug der Förderung 78 Millionen verbleiben. Davon hat die Stadt Herzogenaurach etwa 13 Millionen zu tragen. Das sind Zahlen zur Stadt-Umland-Bahn (Stub), die am Mittwochabend Thema im Planungsausschuss war. Erstattet wurde ein Bericht zum aktuellen Sachstand.

Geändert hat sich an den Kosten seit dem letzten Bericht im Februar nichts, sagten Geschäftsleiter Daniel Große-Verspohl und technischer Leiter Florian Gräf. Auch habe sich die Corona-Epidemie auf den zeitlichen Ablauf nicht wesentlich ausgewirkt. Lediglich die Drohnenflüge zur genauen Vermessung der Strecke konnten erst verspätet gestartet werden, da die italienische Firma nicht anreisen durfte. Sonst sei man "fast unberührt" durch die Krise gekommen, sagte Gräf auf eine Frage von Retta Müller-Schimmel (Grüne). "Wir sind alle inzwischen Spezialisten in Videokonferenzen".

Eine zeitliche "Bedrohung" sieht Gräf möglicherweise durch die bei den Bürgern umstrittene Streckenführung im Erlanger Regnitzgrund. Da zeichne sich ein Ratsbegehren ab.

Eine Aussage über die Betriebskosten wünschten Marc Deavin von den Grünen und der CSU-Fraktionsvorsitzende Walter Drebinger. Diese hatte Gräf "aus dem Stegreif" nicht parat. Die letzte Aufstellung der Folgekosten sei von 2012. Aber gerade das wäre wichtig zu wissen, meinte Drebinger. Dann erst dann zeige sich, "ob wir uns das leisten können." Schließlich fehle ja auch noch die "finale Entscheidung".

Im Jahr 2023, so erläuterte Florian Gräf, wolle man in die Planfeststellung gehen. Davor geht das Vorhaben noch einmal in alle drei Räte der beteiligten Städte Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach.

Aktuell befinde man sich in der Entwurfsplanung, in die auch die Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens einfließen. Ein interessantes Objekt ist der Park&Ride-Platz an der Autobahn A3 bei Haundorf. Rund 600 Stellplätze könnten, einer ersten Schätzung zufolge, dort in einem Parkhaus entstehen. Die Zufahrt wäre ausschließlich über die Autobahn, eine "verkappte Ausfahrt" werde es nicht geben, sagte Gräf. Dieses Modell wäre ein Pilotprojekt. Jetzt müsse die Frage beantwortet werden, ob die Bundesrepublik Deutschland es sich vorstellen kann, ein Park&Ride in das Autobahnsystem zu integrieren.

In den Kosten ist das Parkhaus noch nicht aufgenommen, sagte der technische Leiter auf eine Frage von Birgit Süß (Freie Wähler): "Das ist ein add on."

Aktuelles Thema der Feinabstimmung ist die Kreuzung am Hans-Ort-Ring bei Puma. Für den gestrigen Donnerstag war ein Gespräch der beteiligten Stellen vorgesehen: Stadtverwaltung, Landratsamt, Staatliches Bauamt und Regierung. Vorgesehen sei dort weiterhin eine ebenerdige Querung der Kreuzung, also "nicht drunter oder drüber". Das werde gut funktionieren, sage Gräf, "weil die Straßenbahn mit dem Geradeaus-Verkehr mitschwimmt" und es schon eine Ampelregelung gibt. Sollte diese ausfallen, würden Andreaskreuze auf die Bahn aufmerksam machen, beantworte er eine Frage von Nikolai Schaufler (Die Partei). Entscheidend über das "Wohl und Wehe" der Kreuzung sei letztlich die Entwicklung des Autoverkehrs.

Was denn nun mit der Flughafenstraße sei, wollte Konrad Körner (JU) wissen. Diese werde lediglich als "Rückfallebene" betrachtet, erklärte Gräf. Vorzugstrasse sei die Rathgeberstraße, für die Alternative sehe man keinen Handlungsbedarf. Auf den gesamten 26 Kilometern, so Gräf weiter, werde immer nur eine Lösung planerisch weiterverfolgt.