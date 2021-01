Unerwartet viel Schnee gab es am Sonntag in Buckenhof . Nass - und dadurch wunderbar für Schneemänner und Iglus geeignet - fiel er den ganzen Nachmittag vom Himmel. Winterfreuden für die Kinder, Schneeschipp-Frust für so manchen Hausbesitzer. So hat eben alles seine zwei Seiten. Die beiden Schneemänner auf unserem Bild kümmert das alles nicht: Stoisch präsentieren sie ihre Stöcke, wie zwei Paradesoldaten. Foto: C. Brock