Der Fahrer eines Pkw wurde am Freitagmorgen im Ortsteil Niederndorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug über eine ausländische Zulassung verfügte, obwohl sich der regelmäßige Standort des Fahrzeugs in Deutschland befindet und so die Steuerpflicht umgangen wird. Gegen den Fahrer und Halter des Pkw wurde ein Strafverfahren auf Grund eines steuerrechtlichen Vergehens eingeleitet.