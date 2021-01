Zehn Jahre ist es inzwischen schon wieder her, seit die Spix-Mittelschule in Höchstadt saniert wurde. Damals zählte die Schule 300 Schüler , inzwischen sind es über 600. An den zur Verfügung stehenden Räumen hat sich in dieser Zeit nicht viel geändert.

Rektor Michael Ulbrich, auch Fraktionssprecher der Jungen Liste im Höchstadter Stadtrat , schilderte diese Situation seinen Ratskollegen in der Sitzung am Montagabend. Weil absehbar sei, dass sich an der Schülerzahl in den nächsten Jahren nicht viel ändern werde, warb Ulbrich für einen Erweiterungsbau.

Bei seinen Kollegen stieß er auf offene Ohren. Einstimmig beschloss der Stadtrat auf Vorschlag der Verwaltung, die Erweiterung der Mittelschule einzuleiten. So wird jetzt ein förderfähiges Raumprogramm erarbeitet, das von der Regierung abgesegnet werden muss. Dann kann ein Erweiterungsbau europaweit ausgeschrieben werden.

Nachbargemeinden müssen mitziehen

Weil die Spix-Mittelschule das Zentrum eines Schulverbands mit den Nachbargemeinden ist, "brauchen wir deren langfristige Zusagen", erklärte Bürgermeister Gerald Brehm (JL). Die Nachbarn müssten im Schulverband bleiben und sich auch an den Kosten beteiligen. Gespräche mit seinen Bürgermeisterkollegen habe er schon geführt, sagte Brehm. Bis Mitte Juni müsse das Raumprogramm stehen, das die Regierung absegnen muss und das dann umgesetzt werden kann.

Den von Ulbrich für das Jahr 2022 anvisierten Spatenstich hält der Bürgermeister zwar für ambitioniert aber eventuell machbar, wenn die Planungsphase schnell läuft. 2026 könnte dann ein neuer Erweiterungsbau vielleicht schon bezogen werden.

Schulz vergleicht und wird kritisiert

Erste Kostenschätzungen gehen von zehn Millionen Euro aus. "Ein Batzen Geld", meinte dazu CSU-Sprecher Alexander Schulz, der die Erweiterung aber für gut befindet. Schulz stellte nur die Kosten ins Verhältnis zum neuen Nordbau des benachbarten Gymnasiums , der sieben Millionen Euro gekostet hat. Für den Vergleich bekam Schulz Kritik von Andreas Hänjes ( SPD ), der in solchen Vergleichen keinen Sinn sah. Jeder in die Bildung investierte Euro sei sinnvoll, meine Christian Beßler ( AfD ).

Geht es nach der Vorstellungen der Schule, müsste für einen Erweiterungsbau das ehemalige Interimsgebäude der Realschule , das heutige Haus der Vereine, ebenso weichen wie der älteste noch stehende Teil der einstigen Grundschule . Die Verwaltung geht von zwei bis drei Bauabschnitten aus. Für die Vereine, die aus dem Interimsgebäude weichen müssten, kann sich Ulbrich "eine gute Kooperation mit der Schule" vorstellen. Für Bürgermeister Brehm ist der Abriss des von Anfang an nur auf Zeit geplanten Interimsgebäudes eine Option, aber noch nicht beschlossen.