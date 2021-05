Der sechsstreifige Ausbau der Bundesautobahn A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen erfordert eine weitere Vollsperrung. Das teilt die A3 Nordbayern-GmbH mit.

Demnach werden in der Nacht vom Samstag, 08. Mai 2021, ab 20 Uhr bis Sonntagvormittag gegen 10 Uhr die Betonfertigteile für die Fahrbahn der überführten Gemeindeverbindungsstraße Niederlindach - Röttenbach auf die bereits vorab installierten Stahlträger montiert.

Vollsperrung auf A3 bei Höchstadt: Umleitungen in beide Richtungen sind eingerichtet

In dieser Zeit wird die A3 zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. In Fahrtrichtung Nürnberg werden die Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost ausgeleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitungsstrecke U17 zur Anschlussstelle Erlangen-West geleitet, wo sie zurück auf die Autobahn gelangen.

In Fahrtrichtung Frankfurt/Main wird der Verkehr an der Anschlussstelle Erlangen-West ausgeleitet, über die Bedarfsumleitungsstrecke U82 zur Anschlussstelle Höchstadt-Ost und dort zurück auf die Autobahn geführt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.