Weisendorf/Sintmann vor 44 Minuten

Brand

Feuer zerstört Kinderzimmer: Vater löscht mit Gartenschlauch, Katze in Gefahr

Es ist eine Situation, die Eltern große Angst macht: In Mittelfranken ist am Freitag ein Feuer in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Das Einschreiten des Vaters war wertvoll. Ist die Brandursache gefunden?