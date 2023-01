Erlangen vor 1 Stunde

Nötigung und Alkoholfahrt

Seltsamer Vorfall: Autofahrer mit "Pistole" zwingt Pärchen zum Anhalten und stellt ungewöhnliche Forderung

Ein deutlich alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend neben einem Pärchen in Erlangen gestoppt. Mit einer "Pistole" in der Hand stellte der 57-Jährige eine seltsame Forderung.