Eckental vor 30 Minuten

Unfall in Werkstatt

Splitter im Auge: Junger Mann bei Unfall mit Flex schwer verletzt

In einer Werkstatt in Eckental hat sich ein Mann mit einem Trennschleifer am Auge verletzt. Während die Maschine lief, zersplitterte die Schleifscheibe plötzlich.