Am Donnerstagmittag (16. Dezember 2021) kam es in einem Betrieb in Frauenaurach zu einem Arbeitsunfall, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mitteilte. Ein 28-Jähriger war mit Arbeiten mit einem Nagelschussapparat in der betriebsinternen Schreiner beschäftigt. Der Mann stolperte dabei über ein am Boden liegendes Holzstück. Der Arbeiter knickte um und schoss sich mit der Nagelschusspistole in die eigene Wade.

Der Verletzte wurde in die Notaufnahme eines Krankenhauses verbracht und der eingeschossene Nagel wurde dem Mann aus der Wade gezogen. Ein stationärer Aufenthalt war nicht erforderlich.

Die Klärung des Unfallhergangs dauert an, da explizit geprüft wird, ob eventuell Fremdverschulden oder ein technischer Defekt vorlag und ob die Richtlinien zum Arbeitsschutz Beachtung fanden.