Radler von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Der Versuch, von der Großen Bauerngasse in Höchstadt nach links in die Lessingstraße abzubiegen, wurde am frühen Mittwochnachmittag einem 75-jährigen Radler aus Höchstadt zum Verhängnis.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Radler stadtauswärts Richtung Medbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Lessingstraße wollte ein 73-Jähriger Autofahrer den Radler überholen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radler lebensgefährlich verletzt wurde. Der schwer verletzte Senior wurde in die Uniklinik nach Erlangen gebracht.

Staatsanwaltschaft, Gutachter und Polizei haben die Ermittlung des genauen Unfallhergangs übernommen. Auch Zeugen gibt es, die befragt werden.