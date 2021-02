Erlangen vor 24 Minuten

Kurioser Raubversuch

Psychiatrie-Patient überfällt Drogerie mit Messer: Verblüfft von der Kassiererin geht er wieder

Am Freitag kam ein Mann mit einem Messer in eine Drogerie in Erlangen und bedrohte eine Kassiererin und eine Kundin. Die Kassiererin rannte einfach weg. Ohne Beute verließ der Mann die Drogerie. Er ist derzeit Patient in einer Psychiatrie.