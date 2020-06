Sturz oder Unfall? - Für einen 41-Jährigen kommt jede Hilfe kommt zu spät

Am Montagabend gegen 20:30 (22.06.2020) Uhr wurde die Polizei per Notruf über einen am Boden liegenden Mann am Übergang vom Sankt Johann zur Weisendorfer Straße verständigt.

Was ihm geschehen war, ist weiterhin unklar. Neben ihm lag allerdings ein Fahrrad. Der Mann wurde umgehend von Ersthelfern reanimiert, und gleich daraufhin in das Krankenhaus eingeliefert. Allerdings ohne Erfolg - kurz darauf verstarb der 41-Jährige.

Ein gerichtsmedizinisches Gutachten zur Klärung der Todesursache steht noch aus. Seitens der Polizei wird derzeit ermittelt, ob der Verunglückte nach einem Unfall zum Sturz kam oder ob es sich um eine medizinische Ursache handelt.

Die Erlanger Polizei sucht in diesem Zusammenhang neben den bekannten Ersthelfern nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09131/760-114 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.