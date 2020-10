Eine vierköpfige Gruppe war am Donnerstag (22. Oktober 2020) in Erlangen in der Innenstadt unterwegs. Zwei von ihnen trugen keine Maske, weshalb sie von der Polizei kontrolliert wurden. Als die Beamten näher kamen und die Ausweise sehen wollten, zückte einer der Männer ein Pfefferspray und sprühte in die Richtung der Polizisten.

Wie die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung berichtet, wurden dabei nicht nur die Beamten leicht verletzt, sondern auch der Rest der Gruppe und auch Passanten, die sich in der Nähe befanden. Die Betroffenen erlitten brennende Augen und Atemwegsreizungen. Einige der Passanten mussten stark husten.

Mann sprüht Pfefferspray auf Polizisten: Haftantrag gestellt

Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Schlossgarten. Weniger später konnten die Beamten ihn festnehmen. Den Mann erwartet jetzt ein Haftantrag der Staatsanwaltschaft. Die Passanten, die ebenfalls besprüht wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Erlangen unter der Telefonnummer 09131/760-120 in Verbindung zu setzen.