Heute Mittag (17.02.2022) geriet aus noch unklarer Ursache eine Garage in Adelsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt in Brand. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Gegen 12:30 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst von dem Feuer in der Beethovenstraße informiert. Freiwillige Feuerwehren aus der Umgegend konnten das Feuer schnell eindämmen und löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Der Hausbewohner und ein Nachbar, der beim Löschen geholfen hatte, mussten mit einer leichten Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst versorgt werden.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Erlanger Kripo werden die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufnehmen.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell