Gestern Abend (08.02.2022) brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die Einbrecher drangen gegen 18:30 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in das Haus in der Erlenstaße ein. Dort durchsuchten sie Schränke und Kommoden und flüchteten anschließend unerkannt mit erbeutetem Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Der Schaden am aufgehebelten Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Erlanger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die im Zeitraum zwischen 18:00 und 19:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell