Polizeibericht Erlangen: Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

In der Nacht von Dienstag (23.08.2022) auf Mittwoch (24.08.2022) kam es im Zeitraum zwischen 22:15 Uhr und 06:30 zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilenhaus in Erlangen-Frauenaurach. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei gegen unbekannt.

Der oder die Täter drangen in die Wohnung im ersten Obergeschoß in der Herzogenauracher Straße ein, durchwühlten Schränke und Schubladen. Mit dem erbeuteten Bargeld gelang ihnen die Flucht. Die Polizeiinspektion-Erlangen Stadt nahm die Anzeige auf.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112 - 3333 entgegen.

