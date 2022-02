Am späten Donnerstagabend (24.02.2022) entwendeten Diebe mehrere Baumaschinen von einer Baustelle im Erlanger Süden. Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt konnten die Männer unweit des Tatortes festnehmen.

Gegen 22:45 Uhr konnten Zivilkräfte der Erlanger Polizei beobachten, wie drei Männer an einer Baustelle in der Paul-Gossen-Straße mehrere Baumaschinen und Dämmmaterial in einen Sprinter luden.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt hielt das Fahrzeug an, nachdem es in Richtung Westen davongefahren war. Bei der Kontrolle konnten die Beamten noch einen vierten Tatverdächtigen im Sprinter feststellen. Die Diebe entwendeten von der Baustelle Gegenstände im Gesamtwert eines hohen fünfstelligen Betrages.

Die Einsatzkräfte nahmen alle vier Personen fest. Noch in der Nacht stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen die Männer. Die Tatverdächtigen werden im Laufe des Freitags (25.02.2022) dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

