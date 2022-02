Auf der Strecke zwischen den Erlanger Gemeindeteilen Hüttendorf und Kriegenbrunn ereignete sich am Sonntagabend (20.02.2022) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Frau kam mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 18:00 Uhr verständigte einer der Ersthelfer per Notruf die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei. Auf der Hüttendorfer Straße zwischen Hüttendorf und Kriegenbrunn war zuvor ein Unfallfahrzeug mit einer schwer verletzten Frau entdeckt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 83-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford Fiesta von Hüttendorf in Richtung Kriegenbrunn unterwegs als sie in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw geriet hierbei offensichtlich auf die Leitplanke, prallte gegen einen der dort stehenden Bäume und kam anschließend schwer beschädigt auf der Leitplanke zum Liegen. Das Fahrzeug wies insbesondere im Bereich des Fahrzeugdachs über dem Fahrersitz massive Beschädigungen auf. Die 83-jährige Autofahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen und musste vom Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der genaue Hergang sowie die Ursache des Unfalls sind derzeit unbekannt. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt übernahmen die Unfallaufnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten einen Sachverständigen hinzu. Dieser soll die Polizei bei der Klärung von Unfallhergang und -ursache unterstützen. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei auch das Fahrzeugwrack sicher. Es soll unter Umständen einer technischen Begutachtung unterzogen werden.

Die Hüttendorfer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungsarbeiten gesperrt bleiben und konnte erst gegen 20:30 Uhr wieder für den Verkehr freigeben werden.

