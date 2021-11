Am Samstagabend (06.11.2021) musste die Erlanger Polizei bei einem tätlichen Nachbarschaftsstreit im Stadtteil Büchenbach einschreiten. Bei dem Einsatz entdeckten die Beamten jedoch auch Drogen in den Wohnungen der beiden Männer.

Gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei einen Notruf aus einem Mehrfamilienhaus am Europakanal. Dort waren in einem der Obergeschosse zwei Männer (31 und 51 Jahre alt) vor ihren Wohnungen aufeinander losgegangen. Eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt musste die beiden Streithähne mit Zwang voneinander trennen und fesseln, um die Situation zu beruhigen.

Nachdem die beiden Männer ruhig gestellt waren, bemerkten die Beamten einen deutlichen Marihuanageruch, der aus den geöffneten Türen der beiden Wohnungen drang. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten in der Wohnung des 51-jährigen Mannes zwei Tüten mit Marihuana aufgefunden werden. Dessen 31-jähriger Nachbar lagerte ebenfalls Marihuana in seiner Wohnung. Darüber hinaus stießen die Polizisten in dessen Wohnung auf eine Aufzuchtanlage für Marihuana und eine kleinere Menge psychoaktiver Pilze. Die Polizei beschlagnahmte das Rauschgift und ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

