Am Mittwochabend (30.03.2022) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Erlanger Stadtteil Alterlangen. Nach einem Brandgeschehen am Dienstag (22.03.2022) im gleichen Anwesen (Meldung Nummer 384), geht die Erlanger Kriminalpolizei in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Am Mittwochabend, gegen 22:00 Uhr, meldeten Anwohner Flammen aus dem 8. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Dompfaffstraße. Den alarmierten Feuerwehren gelang es das Feuer rasch zu löschen und ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Demnach ergaben sich Hinweise, dass das Feuer vorsätzlich herbeigeführt wurde. Unbekannte setzten offenbar Kleidungsstücke im Bereich eines Waschraums in Brand.

Wie mit Meldung 384 berichtet, ereignete sich am 22.03.2022 ein Brand im zweiten Obergeschoß des gleichen Anwesens. Hierbei mussten mehrere Bewohner mit einer Drehleiter gerettet werden. Vier Personen wurden leicht verletzt.

In beiden Fällen hat das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, welche auffällige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

