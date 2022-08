Das auffällige Verhalten eines 25-jährigen Mannes löste am Montagnachmittag (08.08.2022) einen Polizeieinsatz in der Erlanger Innenstadt aus. Eine Polizeistreife nahm den Betroffenen in Gewahrsam und veranlasste dessen Unterbringung in einer Fachklinik.

Der 25-Jährige hatte sich gegen 15:30 Uhr auf dem Hugenottenplatz aufgehalten und war Passanten dadurch aufgefallen, dass er wiederholt lautstark "Allahu akbar" rief. Bei der darauffolgenden Kontrolle durch Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt machte der Mann einen geistig verwirrten Eindruck. Aus diesem Grund nahmen die Polizisten den 25-Jährigen in Gewahrsam.

Als sich der Betroffene auch in der Folge nicht mehr beruhigte und unter anderem Gewaltfantasien von sich gab, veranlasste die Polizei schließlich die Unterbringung des 25-Jährigen in einer psychiatrischen Fachklinik.

