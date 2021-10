Am Samstagabend (16.10.2021) gerieten mehrere Hütten auf dem Abenteuerspielplatz "Taubenschlag" in Erlangen Büchenbach in Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 19:00 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle eine Mitteilung über ein brennendes Holzhaus auf dem Abenteuerspielplatz in der Odenwaldallee ein.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Erlangen hatte der Brand bereits auf weitere auf dem Spielplatz befindliche Holzhütten übergegriffen. Durch einen größeren Löscheinsatz der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Das Schadensbild stellt sich so dar, dass neben einem Lagerturm auch 10 Holzhütten durch die Flammen zerstört wurden.

Glücklicherweise befanden sich bei Ausbruch des Brandes keine Besucher mehr auf dem Gelände.

Der entstandene Sachschaden wird im höheren 4-stelligen Bereich angesiedelt.

Die Kriminalpolizei Erlangen übernimmt die Ermittlungen in diesem Fall. Eine vorsätzliche Brandlegung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an den Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 weiter zu geben.

