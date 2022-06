Am Samstagvormittag (25.06.2022) zeigte sich ein unbekannter Mann vor einer Joggerin in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:00 Uhr war die Frau "Am Erlanger Weg" joggen, als ihr in einem kleinen Waldstück ein Mann auffiel, der entgegen der heißen Temperaturen sehr warm angezogen war. Aus einiger Entfernung starrte er dann die Joggerin bereits an und zog unvermittelt die Hose herunter und begann an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren.

Der unbekannte Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:

Etwa 29 Jahre, ca. 180 cm groß, kräftige Figur, südländisches Aussehen. Er hatte einen Drei-Tage-Bart, trug eine schwarze lange Hose und einen schwarzen Kapuzenpullover und hatte eine kleine Umhängetasche dabei.

Die Erlanger Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem unbekannten Exhibitionisten geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

/

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell