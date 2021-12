Am Mittwochmorgen (01.12.2021) zeigte sich ein bislang Unbekannter in einem Lebensmittelgeschäft in der Erlanger Innenstadt gegenüber einer Frau in schamverletzender Weise. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Angestellte eines Lebensmittelgeschäftes in der Richard-Wagner-Straße begab sich gegen 09:00 Uhr in den Keller des Ladens. Dort bemerkte sie einen Mann, der in ihre Richtung gewandt an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau verließ umgehend den Keller und alarmierte die Polizei. Jedoch konnte sich der Mann noch vor dem Eintreffen der Ordnungshüter unerkannt entfernen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Exhibitionisten, der bei seiner Flucht ein rotes Karo-Hemd trug, blieb ergebnislos.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 170 cm groß, schlank, kurze Haare, Brillenträger, west-nordeuropäisches Aussehen

Die Kriminalpolizei Erlangen führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des bislang Unbekannten geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Mahir Erginoglu

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell