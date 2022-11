Am Freitagnachmittag (25.11.2022) trat ein Exhibitionist im Erlanger Stadtteil Büchenbach auf. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17:00 Uhr waren zwei jugendliche Mädchen mit ihren Fahrrädern am Adenauer-Ring in Erlangen-Büchenbach unterwegs. An der Kreuzung zur Joseph-Will-Straße sahen sie einen unbekannten Mann, welcher den Blickkontakt zu den Mädchen suchte und hierbei an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte.

Die Mädchen fuhren daraufhin weiter, informierten zuhause ihre Eltern, welche die Polizei verständigten. Der Unbekannte konnte nicht mehr angetroffen werden. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 45 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlanke Statur und trug eine Glatze. Der Unbekannte war mit einer Tarnfleckhose und einer dunklen Jacke bekleidet.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

