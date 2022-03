Von Mittwoch auf Donnerstag (02.-03.03.2022) brachen Unbekannte in der Erlangener Innenstadt in ein Süßwaren- und ein Schuhgeschäft ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr (Mittwoch) und 09:50 Uhr (Donnerstag) drangen die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Schuhgeschäft in der Nürnberger Straße ein. Die Unbekannten durchsuchten den Kassenbereich und öffneten gewaltsam einen Tresor. Es wurde Bargeld in Höhe von ca. 100 Euro entwendet. Der Sachschade beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Im etwa gleichen Tatzeitraum gelangten Einbrecher in das Süßwarengeschäft unmittelbar neben dem Schuhgeschäft. Hier entwendeten die Täter ca. 1000 Euro Bargeld aus der Kasse. Sachschaden entstand nicht.

An beiden Tatorten sicherten Beamten der Kriminalpolizei Erlangen Spuren. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Erlangen führt die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der beiden Tatorte unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

