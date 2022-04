In der Nacht von Sonntag (24.04.2022) auf Montag (25.04.2022) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Sonntagabend (19:30 Uhr) bis Montagmorgen (07:15 Uhr) verschafften sich Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Schulgebäude in der Elise-Spaeth-Straße. Im Anwesen versuchten die Unbekannten einige Türen aufzubrechen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

