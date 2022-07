In der Nacht zum Freitag (08.07.2022) brach ein Unbekannter in ein Restaurant im Erlanger Westen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Einbrecher drang gegen 00:45 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die Gaststätte in der Äußeren Brucker Straße ein. In den Räumlichkeiten des Gastronomiebetriebs öffnete der Unbekannte eine Kasse und entwendete mehrere tausend Euro Bargeld.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Äußeren Brucker Straße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 09112112-3333 zu melden.

