Am Freitagabend (27.05.2022) brach in einem Mehrfamilienhaus im Norden Erlangens ein Brand aus. Die Wohnungsinhaberin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 19:00 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle die Mitteilung über eine starke Rauchentwicklung aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Bayreuther Straße ein.

Die Wohnungsinhaberin hatte von dem Feuer in ihrer Wohnung noch nichts mitbekommen und wurde durch eintreffende Polizeibeamte durch ein offenes Fenster aus der Wohnung geborgen. Bei Ausbruch des Brandes befanden sich keine weiteren Personen im Haus. Die Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung brannte aus bislang noch nicht geklärter Ursache vollkommen aus. Es entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die ersten Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung werden durch das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei geführt.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell