In den frühen Sonntagmorgenstunden (27.03.2022) ereignete sich ein tragischer Unfall im Erlanger Stadtgebiet. Eine 22-jährige Frau verstarb bei dem Versuch auf ein leerstehendes Gebäude zu klettern.

Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchte die 22-Jährige gegen 02:00 Uhr mit sechs Bekannten offenbar auf die Dachterrasse eines leerstehenden Universitätsgebäudes in der Walter-Flex-Straße / Ecke Henkestraße zu klettern. Hierzu benutzten die Personen eine zum Teil demontierte Nottreppe, welche an der äußeren Gebäudefassade angebracht ist.

Aus noch nicht geklärter Ursache stürzte die 22-Jährige hierbei circa 8 Meter in die Tiefe und erlitt durch das Sturzgeschehen schwere Verletzungen. Die Frau wurde nach umgehend eingeleiteter notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gefahren. Dort verstarb die 22-Jährige am Sonntagmorgen an den Folgen der schweren Verletzungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens aufgenommen.

