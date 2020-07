Herzogenaurach aktualisiert vor 1 Minute

Herzogenaurach: Zigarettendiebe auch in Herzogenaurach unterwegs - Zeugenaufruf

Herzogenaurach (ots) - Wie mit Meldung 990 berichtet, haben vier bislang unbekannte Männer am Dienstag (21.07.2020) eine größere Menge Zigaretten aus einem Discounter in Erlangen gestohlen. Offensichtlich trat das Quartett am gleichen Tag auch in einer Filiale in Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) auf.