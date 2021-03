Herzogenaurach vor 1 Stunde

Herzogenaurach: Mann entblößte sich vor Kindern - Polizei sucht Zeugen

Herzogenaurach (ots) - Am Montagnachmittag (01.03.2021) zeigte sich in Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein bislang unbekannter Mann in schamverletzender Weise vor zwei Mädchen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet in dieser Angelegenheit um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.