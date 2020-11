Herzogenaurach vor 39 Minuten

Herzogenaurach: Einbruch in Einfamilienhaus in Großenseebach - Zeugensuche

Herzogenaurach (ots) - Am Montagnachmittag (16.11.2020) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Großenseebach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein und stahlen Wertsachen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.