Gegen 03:15 Uhr gingen bei der Polizeieinsatzzentrale mehrere Notrufe ein, nachdem Anwohner - aufgeschreckt von Knallgeräuschen - beobachten konnten, wie unbekannte Täter eine Bankfiliale in der Hauptstraße in Heroldsberg angingen. Sofort fuhren mehrere Streifen umliegender Inspektionen die Tatörtlichkeit an, doch die Täter waren bereits geflüchtet und konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr aufgefunden werden.

Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass ein Geldausgabeautomat in der Filiale offenbar gesprengt und nach ersten Ermittlungen auch Bargeld entwendet wurde. Noch in der Nacht haben Spezialisten des Kriminaldauerdienstes mit der Spurensicherung am Tatort begonnen. Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Die Beamten bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die drei Täter mit einem dunklen Audi unterwegs. Das Fahrzeug trug zur Tatzeit Kennzeichen aus Neuwied am Rhein (NR - ). Die Ermittler bitten insbesondere um folgende Hinweise:

- Wer hat den Vorfall zum Tatzeitpunkt beobachtet? - Wer hat bereits in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hauptstraße in Heroldsberg gemacht? - Wem ist (auch bereits in den letzten Tagen) ein dunkler Audi mit Kennzeichen aus Neuwied am Rhein (NR - ) aufgefallen?

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat ein Hinweistelefon geschaltet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

