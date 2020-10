Heroldsberg vor 1 Stunde

Heroldsberg: Auto geriet in Brand - Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Heroldsberg (ots) - Wie mit Meldung 1524 berichtet, war bereits am vergangenen Dienstag (20.10.2020) ein Pkw in Heroldsberg (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in Brand geraten. Zwischenzeitlich schließt die Kriminalpolizei Erlangen eine technische Ursache aus und ermittelt wegen Brandstiftung. In diesem Zusammenhang bitten die Brandfahnder um Hinweise aus der Bevölkerung.