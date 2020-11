An einer Vielzahl von Fahrzeugen waren die Dreiecksscheiben zunächst aufgehebelt und dann eingedrückt worden. Anfängliche Ermittlungen ergaben, dass lediglich zwei minderwertige Radios sowie ein Radio-/Navigationsgerät entwendet wurden.

Da dies jedoch mit der Vielzahl der angegangen Fahrzeuge nicht in Einklang zu bringen war, erfolgte eine genauere Überprüfung der Verkaufsfahrzeuge. Hierbei wurde dann festgestellt, dass an allen Fahrzeugen die Injektoren der Einspritzanlage professionell ausgebaut wurden.

Die Täter gelangten zunächst über die eingedrückte Scheibe in den Fahrzeuginnenraum und entriegelten dort die Motorhaube. Nach dem Ausbau der Injektoren wurde die Motorblockabdeckung wieder eingebaut, sodass die Veränderung von außen nicht sofort feststellbar war.

Die Täter mussten bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12./13.11.2020) in einer mehrstündigen Aktion an den rund 35 Fahrzeugen hantiert haben. Der Gesamtschaden der Injektoren beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 80.000 Euro. Die Beschädigungen an den Wohnmobilen auf rund 60.000 Euro.

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

